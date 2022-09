Microchippatura dei cani: una giornata ad Auletta

Ad Auletta una giornata per la microchipppatura gratuita dei cani. L’appuntamento è per venerdì 30 settembre, dalle ore 9 alle 10.30.

Microchipppatura gratuita dei cani: l’appuntamento di Auletta

Il personale medico veterinario dell’ASl Salerno provvederà gratuitamente alla identificazione e inoculazione del microchip ai cani padronali e successivamente all’anagrafe canina regionale. La giornata di microchippatura dei cani ad Auletta è stata fortemente voluta dal vicesindaco Antonio Addesso.

Chi non lo ha ancora fatto potrà così procedere alla registrazione e all’identificazione del proprio cane. L’appuntamento è in piazza Falcone e Borsellino. In caso di cattivo tempo ci si trasferirà presso la casa comunale.

La normativa

Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a farlo identificare (tramite l’inserimento del microchip) e registrare dal veterinario entro il secondo mese di vita. Contestualmente deve richiedere il rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe. Quest’ultimo costituisce il documento di identità che deve accompagnare l’animale in tutti i suoi eventuali trasferimenti di proprietà.

La giornata di microchippatura gratuita promossa ad Auletta punta a garantire a tutti la possibilità di rispettare le previsioni normative.

Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico, di forma cilindrica di circa 8/10 millimetri di lunghezza e 1/2 millimetri di diametro, rivestito in materiale biocompatibile, che viene introdotto sottocute esclusivamente da un medico veterinario