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Postiglione festeggia i 100 anni di Guerino Manzo: un secolo di storia

Postiglione celebra i 100 anni di Guerino Manzo. Il comune e la cittadinanza festeggiano il centenario con auguri speciali e un secolo di storia

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Postiglione festeggia i 100 anni di Guerino Manzo: un secolo di storia

Il comune di Postiglione si unisce in una calda festa cittadina per celebrare un traguardo straordinario. Guerino Manzo ha infatti tagliato il prestigioso traguardo dei cento anni, diventando il custode di un secolo di storia locale, cambiamenti sociali e ricordi familiari preziosi.

Il valore di un secolo di storia per il territorio

Raggiungere i cento anni di età rappresenta molto più di una semplice ricorrenza anagrafica. Significa custodire un patrimonio di memorie che attraversa intere generazioni, offrendo alla comunità una testimonianza diretta del passato. Le esperienze vissute da chi ha visto mutare il proprio paese nel corso di un intero secolo costituiscono una ricchezza inestimabile, capace di rinsaldare il legame tra le radici storiche e il presente della cittadinanza.

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Gli auguri ufficiali dell’amministrazione comunale

La cittadinanza e le istituzioni locali hanno voluto manifestare tutto il proprio affetto al concittadino centenario. L’amministrazione comunale ha espresso la vicinanza dell’intera collettività attraverso un messaggio ufficiale diffuso per l’occasione.

Come sottolineato dal comune in una nota pubblica: “A Guerino, circondato dall’affetto dei suoi cari, giungano gli auguri più sinceri del Sindaco, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Postiglione, con l’augurio di continuare a vivere giorni sereni, accompagnato dall’amore della sua famiglia e dall’affetto di tutti noi”. Le celebrazioni si sono strette attorno alla famiglia, sottolineando come un secolo di vita rappresenti “una storia straordinaria da celebrare insieme”.

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