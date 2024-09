Poseidon, che colpo: arriva il difensore Renato Mancino, classe 1991

Mancava solo la ciliegina sulla torta ed è arrivata, la Poseidon dopo aver costruito una vera e propria corazzata per la categoria, si assicura le prestazioni di Renato Mancino. Difensore classe 1991,ex calciatore di Rossanese, Acri e Roccella in serie D, di Lauria e Costa D’Amalfi in Eccellenza, ex capitano della “sua” battipagliese lo scorso anno in promozione.

Le doti calcistiche

Mancino è un vero e proprio leader difensivo, un giocatore di classe cristallina, un vero e proprio lusso per la categoria. Con Mancino si va a completare un reparto difensivo davvero mostruoso composto da :Brigantino, Pappalardo, Fucci, Trabelsi Lies, Trabelsi Hassen, Discepolo, Keknit e appunto Mancino.

Ecco le parole del DG/DS Dario Petraglia

“sono contentissimo dell’acquisto di Renato, un ragazzo davvero d’altri tempi, persona serissima, professionista unico, nonche’ un calciatore straordinario. Il mister lo voleva fortemente come tutti i compagni di squadra. Alla fine è arrivato e la cosa ci riempie d’orgoglio”. La Poseidon cara al patron Antonio Mondelli e al presidente onorario Cavalier Domenico De Rosa si appresta ad affrontare il prossimo campionato di prima categoria da assoluta protagonista e candidata numero uno per la vittoria finale.