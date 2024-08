Continua senza sosta il calciomercato della Poseidon

La Poseidon, squadra del presidente Antonio Mondelli, dopo il mancato ripescaggio in Promozione, vuole essere una delle protagoniste in vista del prossimo campionato di Prima Categoria 2024-2025.

Ottimo fin qui il lavoro svolto dal nuovo Direttore Generale e Direttore Sportivo Dario Petraglia, che dopo le riconferme di pezzi da novanta come Michele Siano, Luigi Bencardino e Guido D’Attilio è riuscito a portare nella Città dei Templi altri calciatori importanti.

Il primo tassello, in ordine di tempo, è stato l’arrivo del portiere classe 2002 Dennis De Feo, ex Campobasso.

Successivamente il Ds ha provveduto a sistemare il reparto arretrato con gli arrivi del roccioso Franco Pappalardo, di Valerio Brigantino e dell’instancabile Vincenzo Discepolo.

Anche a centrocampo un colpo da urlo, per un mix di qualità ed esperienza, con l’arrivo di Valerio Sabatino, che ha militato per anni in categorie superiori.

Vasta la scelta per quanto riguarda il reparto offensivo con Guido D’Attilio che sarà affiancato dai talentuosi Mattia Forlano, Marco Santese e Alfonso Buonocore.

Non sembra però terminato qui il calciomercato dei granata, con Petraglia che promette nuovi colpi nei prossimi giorni.

Insomma un vero e proprio dream team quello affidato al duo Mastrangelo – De Rosa.