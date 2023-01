Porto di San Marco di Castellabate, proseguono i lavori

Proseguono senza sosta i lavori per la messa in sicurezza del porto di San Marco Castellabate. Le opere sono state finanziate negli anni scorsi con fondi regionali. Proprio ieri mattina è giunto uno scarico via mare del materiale necessario per effettuare gli interventi a rendere l’area portuale sicura per la fruibilità delle tante barche da pesca, degli operatori e di tutta la cittadinanza.

I lavori in corso

La scelta di trasportare il materiale via mare è stata strategica. Infatti il carico giunto ieri mattina equivale a circa 270 viaggi di autocarri che avrebbero percorso migliaia di chilometri su strada da cave in provincia di Potenza o Frosinone.

Invece si è puntato su 180 miglia di navigazione dal porto di Trapani fino a San Marco di Castellabate con un viaggio di circa 36 ore, grazie a un equipaggio di 20 persone in mare e altre 4 a terra.

«Grazie all’impegno degli addetti ai lavori in forte sinergia con l’ufficio competente si ultimeranno quanto prima questi importanti lavori per tutto il territorio», fanno sapere da palazzo di città.

I lavori al porto di San Marco di Castellabate erano iniziati circa due anni fa ma erano stati interrotti per circa un anno e mezzo per riprendere nel febbraio dello scorso anno.