Ripresi i lavori al porto di San Marco di Castellabate

Stamattina sono finalmente ripresi gli interventi di messa in sicurezza, di miglioramento e potenziamento della struttura portuale di San Marco. Dopo circa un anno e mezzo in cui i lavori erano completamente bloccati, finalmente oggi 11 Febbraio 2022 sono ripresi grazie alla ferma volontà dell’amministrazione e all’operato encomiabile dell’Ufficio preposto.

“Siamo sempre fieri di quello che facciamo quotidianamente con grande passione e dedizione per il territorio, ma oggi lo siamo un po’ di più. Vedere finalmente in azione i lavori nella zona portuale bloccati da tempo è davvero un grande piacere per noi e per la cittadinanza intera che li vedremo presto ultimati. Un plauso a tutti coloro che, insieme a noi, non hanno mai smesso di operare per la ripresa di questi interventi. Crediamo ancora, e sempre di più, nella rivalutazione della zona del Porto”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.

“Oggi un altro passo è stato mosso proprio in favore del ben più ampio progetto che speriamo di realizzare proprio a San Marco”, conclude