Ponti e festività del 2024: ecco quali sono le date migliori per andare in vacanza!

Ogni anno, con il termine di quello precedente, si apre la finestra per la pianificazione di un periodo di relax o di un meritato weekend lungo. L’osservazione attenta del calendario diventa cruciale per individuare le opportunità ideali per concedersi una pausa dalla routine lavorativa, magari sfruttando un giorno feriale tra due giorni festivi.

Calendario del 2024

Il calendario del 2024 presenta similitudini significative con l’anno precedente per quanto riguarda i giorni di ponte. Giorni come l’Epifania (6 gennaio), la festa della Repubblica (2 giugno) e l’Immacolata (8 dicembre) cadono tutti nel fine settimana, offrendo l’opportunità di estendere la pausa.

Fine settimana lunghi e ponti strategici

Dopo Pasqua, la primavera offre diverse opportunità per weekend lunghi. La Festa della Liberazione (25 aprile) costituisce il primo ponte, permettendo una vacanza di quattro giorni (25-28 aprile) se si prende un giorno di ferie il 26 aprile. Anche il 1° maggio (Festa dei lavoratori) cade di mercoledì, consentendo la creazione di un ponte con l’aggiunta di uno o due giorni di ferie prima o dopo, offrendo così cinque giorni liberi consecutivi (29 aprile-3 maggio).

La Festa della Repubblica il 2 giugno e San Giovanni il 24 giugno sono opportunità perfette per prolungare la pausa, dato che entrambe cadono in giorni favorevoli.

Ponti estivi e autunnali

Ferragosto (15 agosto) sarà di giovedì, offrendo la possibilità di organizzare un weekend lungo dal 15 al 18 agosto, prendendo le ferie il 16 agosto. Ognissanti (1° novembre) darà a chi non lavora nel fine settimana l’opportunità di godere di un lungo weekend senza la necessità di prendere ferie.

Natale e Capodanno: prolungamento della pausa

Nel periodo natalizio, il 25 e il 26 dicembre cadono di mercoledì e giovedì. Prendendo un giorno di ferie il 27 dicembre, si potranno godere cinque giorni di vacanza (25-29 dicembre). Un’alternativa consiste nel prendere ferie il 23 e il 24 dicembre, estendendo il weekend precedente e collegandolo a Natale o prolungando la pausa fino a Capodanno 2025.