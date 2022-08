Natale a Ferragosto: l’idea non convenzionale del villaggio ad Ascea

Ascea Marina si veste di rosso per ferragosto all’interno del Villaggio Le Palme di Ascea Marina con “Natale a Mare”. Ogni anno, questo villaggio, organizza sempre eventi a tema e questa estate è stata davvero insuperabile: un gruppo di circa 15 ragazzi – coadiuvati dal Capo Villaggio Marco Cimadomo – hanno ricreato la magia del Natale incantando adulti e piccini in due giorni di divertimento, musiche e colori.

Non sono mancate le luminarie nei viali, i folletti, gli elfi, le renne, i pacchi regalo, la slitta e Babbo Natale. In realtà i “Babbo” erano tanti e ognuno di loro ha fatto la propria parte. Giornate ricche di eventi e preparativi che hanno entusiasmato le centinaia di persone che hanno scelto il Cilento come meta per le proprie vacanze. La mattinata è iniziata come le migliori vigilie: giochi sulla spiaggia a tema natalizio e l’arrivo di Babbo Natale in spiaggia col suo pedalò privato.

Foto ed emozioni sulla riva della costa. Nel pomeriggio, alcuni clienti, si sono sfidati in una prova di cucina con tanto di giuria: i piatti presentati rappresentavano la tradizione natalizia ovviamente. Anche la baby dance era a tema che ha preceduto un immenso buffet di dolci che profumavano i viali del villaggio. Sulla spiaggia si è esibito il mangiafuoco che ha lasciato la scena ai fuochi d’artificio. Il Villaggio Le Palme – gestito dalla Famiglia Bertolini – regala momenti unici da oltre 40 anni a migliaia di persone ogni anno. In occasione dell’anniversario , proprio questa sera, si festeggerà con uno spettacolo privato che vede sul palco il comico televisivo Francesco Cicchella che regalerà un’ora e mezza di esibizione fra sketch comici e momenti musicali.