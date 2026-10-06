Pontecagnano, evaso dai domiciliari dà in escandescenza vicino a un bar: bloccato e soccorso

Momenti di apprensione nella serata in via Budetti, a Pontecagnano Faiano. Un uomo di 45 anni, originario di Maiori e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si è allontanato dalla propria abitazione facendo perdere le proprie tracce.

Tensione nei pressi di un bar di via Budetti

Secondo le ricostruzioni, il 45enne avrebbe raggiunto a piedi il centro urbano di Pontecagnano Faiano manifestando un evidente stato di agitazione. Giunto nei pressi di un bar della zona, l’uomo ha dato in escandescenza, allarmando i presenti che hanno subito richiesto l’intervento dei soccorsi.

L’intervento di Polizia Locale, Carabinieri e 118

Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Pontecagnano Faiano e i Carabinieri. Data la condizione psicofisica del soggetto, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’auto medica e un’ambulanza della Pubblica Assistenza VOPI.

Bloccato e trasferito all’ospedale di Salerno

Gli operatori sono riusciti ad avvicinare il 45enne e a riportarlo alla calma, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente ed escludendo conseguenze fisiche per l’uomo o per i passanti. Successivamente, il personale sanitario ha preso in carico il paziente per il trasporto in ambulanza all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso.