Ponte Tanagro tra Sassano e Padula: pubblicato il bando per i lavori

Prosegue l’iter che dovrebbe portare a breve all’inizio deli lavori della strada sul Ponte Tanagro tra Sassano e Padula. La Provincia di Salerno, ha infatti pubblicato la gara d’appalto in merito al “Rifacimento del ponte sul fiume Tanagro lungo la SP51”.

Il ponte chiuso da 1 anno: tutti i disagi

Il ponte è chiuso da circa un anno e mezzo creando numerosi disagi alla circolazione stradale, ma anche alle numerose attività commerciali della zona che hanno subito notevoli ripercussioni economiche, ed ha creato non pochi disagi alla comunità del Vallo di Diano, con ripercussioni soprattutto sull’economia del territorio.

Ecco i dettagli per i lavori

L’entità dell’appalto ammonta a circa 1 milione e 880 mila euro di cui oltre 75mila euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L’opera è inserita nell’ambito dell’intervento “Analisi e monitoraggio delle opere infrastrutturali delle reti viarie regionali”, per un finanziamento di 15milioni di euro.

Il bando per i lavori

Il bando è stato pubblicato martedì 9 maggio e ci sarà tempo fino alle ore 13.00 del 29 maggio per partecipare. Il prossimo 30 maggio, intanto, saranno aperte le buste e valutate le offerte fino all’aggiudicazione dell’impresa che dovrà aprire il cantiere sul ponte in questione.