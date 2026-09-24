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Pollica Food Hero FAO: la Dieta Mediterranea conquista New York

La FAO premia Pollica come Custodian of the Mediterranean Diet a New York. Un riconoscimento globale alla comunità cilentana per la sostenibilità

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Pollica

Il comune di Pollica è stato ufficialmente inserito tra i Food Heroes della FAO. Durante la Climate Week a New York, l’organizzazione internazionale ha conferito alla comunità cilentana il titolo di Custodian of the Mediterranean Diet, consacrandola ufficialmente custode globale di questo stile di vita.

Il premio non si rivolge a una singola figura istituzionale, ma celebra l’intera popolazione locale. Pescatori, agricoltori, cuochi, artigiani e famiglie ricevono il plauso internazionale per l’impegno quotidiano nella trasmissione di saperi antichi, tradizioni locali, tutela del territorio e salvaguardia della biodiversità.

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Il ruolo di Convivium al centro del dibattito globale

L’annuncio è giunto nel pieno degli eventi di New York, dove Pollica, il Centro Studi Dieta Mediterranea e il Future Food Institute sono protagonisti con Convivium, la casa italiana della Climate Week. Questo spazio è stato ideato per trasformare la tavola in un luogo di confronto, cooperazione e dialogo interculturale sui temi della sostenibilità alimentare.

La presenza della delegazione italiana negli Stati Uniti conferma la centralità del modello cilentano nel dibattito internazionale sulle sfide climatiche. La Dieta Mediterranea si dimostra così uno strumento concreto per promuovere sistemi alimentari sostenibili e resilienti di fronte ai cambiamenti climatici.

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