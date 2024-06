Pollica: Christian Durso diffida il Comune per la mancanza di spiagge attrezzate per le persone con disabilità

Continua la battaglia di Christian Durso, per rendere accessibile il Cilento. hristian Durso, giovane di Capri ma originario di Agropoli, affetto da disabilità motoria, ha inviato una diffida al Comune di Pollica per denunciare l’assenza di spiagge attrezzate per le persone con disabilità e difficoltà motorie nelle frazioni di Pioppi e Acciaroli.

Christian, infatti, è costretto su una sedia a rotelle a causa di una forma di atrofia muscolare spinale. Una malattia degenerativa ereditaria che gli impedisce di camminare. Ma la sua forza di volontà è sempre stata quella di un vero combattente.

La diffida

“Nella giornata di domenica 9 giugno mi sono recato a Pioppi e nonostante fossero aperti lidi con tanta gente che si godeva il mare, non ho visto nessun tratto di spiaggia accessibile e attrezzato per le persone con disabilità; ne elenco alcuni criteri: servizi igienici accessibili, spogliatoi, passerella per favorire l’ingresso in mare, sedie job o simili” – scrive Christian nella sua diffida.

“L’ufficiale dei vigili mi ha confermato che il Comune di Pollica ha avuto l’assegnazione della Bandiera Blu e verde, addirittura da 20 anni la bandiera blu” – continua nella sua lettera Christian – “La bandiera blu per essere assegnata dovrebbe garantire determinati servizi anche alle persone con disabilità. Ed è sostanzialmente auspicabile che se una Bandiera Blu viene assegnata per il mare pulito, di questo mare lo si deve fare godere anche alle persone con disabilità e non solo farglielo guidare. Pare ha ottenuto anche la Bandiera Verde, fregio in favore dei bambini anch’essa sarebbe auspicabile consentisse l’accessibilità anche in favore dei bambini con disabilità”.

Il giovane ha inviato la diffida al Comune, esortandolo a installare al più presto tutte le attrezzature necessarie per avere le spiagge attrezzate in ogni suo aspetto in favore delle persone con disabilità. In caso di mancato adempimento, Christian si riserva il diritto di intraprendere azioni legali per tutelare i propri diritti e quelli delle persone con disabilità.