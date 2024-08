Polla, “Una piazza per noi”: un’iniziativa per combattere il degrado del centro storico

Una nuova iniziativa punta a riportare vita e attenzione a un angolo del centro storico di Polla, che da anni versa in condizioni di trascuratezza: la Piazza dei Caduti sul lavoro. L’evento, intitolato “Una piazza per noi“, si svolgerà il 24 e 25 agosto e rappresenta un’opportunità per i cittadini di partecipare attivamente alla rinascita di questo spazio pubblico.

Il programma

Il programma inizia il 24 agosto con una giornata di lavori di pulizia e manutenzione della piazza, seguita da un’estemporanea di disegno, giochi per bambini e la colorata Festa dei Colori, in un clima di festa e condivisione.

Il giorno successivo, il 25 agosto, sarà il turno delle letture interpretate da Enzo D’Arco, che darà voce alle opere di Erri De Luca, e del concerto del talentuoso artista Giovanni Di Donato. Non mancherà un’abbondante apericena, che offrirà l’opportunità di socializzare e godere della buona cucina locale.

Un’idea per promuovere e ridare vita al cuore pulsante della città di Polla

“Una piazza per noi” non è solo un evento, ma un processo che mira a fare dialogare i cittadini e le istituzioni, promuovendo l’idea che la cura del territorio sia un impegno collettivo.