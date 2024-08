Tentati furti a Polla: cresce l’allerta per la microcriminalità

La popolazione di Polla vive momenti di paura e anche di rabbia a causa di una crescente ondata di furti e tentati furti che ha colpito il paese negli ultimi mesi. I cittadini segnalano un’ampia varietà di crimini, che spaziano dai furti in abitazioni private a quelli più recenti in cantieri edili e nelle dimore agricole, senza dimenticare le attività commerciali.

L’ultimo colpo

Nelle scorse ore, i malviventi hanno tentato un colpo in un’officina e in un casolare, dimostrando scaltrezza nelle loro azioni. I ladri avevano anche predisposto il materiale rubato per facilitarne il prelievo, ma la prontezza dei proprietari ha sventato il furto, costringendo i criminali alla fuga. È stato comunque sporta regolare denuncia.

È cruciale, sottolineano i cittadini, che venga fatta luce sulla portata di queste piccole, ma significative, azioni criminali. La situazione è ulteriormente complicata dalla carenza di risorse nella locale caserma dei Carabinieri, che ha subito numerosi trasferimenti e pensionamenti, riducendo la presenza di forze dell’ordine sul territorio.

Rabbia tra i cittadini

La comunità di Polla chiede con urgenza un intervento per garantire maggiore sicurezza e tutelare la propria tranquillità.