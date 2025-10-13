Polla, sventato furto in casa grazie al coraggio dei vicini: ladri messi in fuga

Le immagini di videosorveglianza mostrano i malviventi agire in pochi istanti

Polla, tentato furto

Tentato furto sventato a Polla, lungo la Strada Statale 19, grazie al prontezza e al coraggio dei vicini di casa, che hanno sorpreso e messo in fuga una banda di ladri.

I fatti

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi, quando quattro persone sono riuscite a introdursi in un’abitazione. Le immagini di videosorveglianza mostrano i malviventi agire in pochi istanti. Tuttavia, l’intervento tempestivo dei residenti — che hanno urlato e allertato i carabinieri — ha costretto i ladri a fuggire a mani vuote, evitando il peggio. L’episodio si inserisce in un contesto di forte controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidata dal capitano Veronica Pastori. Negli ultimi mesi, l’attività preventiva ha infatti contribuito a una diminuzione dei furti nel Vallo di Diano. Nonostante ciò, si registrano ancora tentativi come questo e un altro avvenuto a Teggiano sempre negli ultimi giorni.

Le raccomandazioni

Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona e invitano i cittadini a segnalare movimenti sospetti, sottolineando come la collaborazione tra residenti e autorità sia fondamentale per prevenire nuovi episodi.

