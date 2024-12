Polla: “San Nicola” nelle scuole per donare dolci e regali a tutti i bambini

A Polla, il legame tra San Nicola, Santo Patrono della città, e i bambini è da sempre motivo di forte devozione e tradizione. Celebre per la sua generosità, il Santo è conosciuto come protettore dei più piccoli, grazie ai suoi atti di carità verso i poveri e i bambini, ai quali donava cibo e denaro.

Nel Medioevo, la figura di San Nicola si affermò in tutta Europa come simbolo di generosità e amore verso i più giovani, dando origine all’usanza di celebrare la sua festa con lo scambio di dolci, frutta e piccoli doni. Questa tradizione, ancora oggi viva in Paesi come l’Olanda, la Germania e l’Austria, è presente anche in alcune regioni del Nord Italia, rappresentando una delle radici storiche del moderno Babbo Natale, noto anche come Santa Claus.

San Nicola nelle scuole

Per la prima volta San Nicola ha visitato le scuole di Polla, accompagnato da due personaggi speciali, Mamma Gelo e Pietruccio, per distribuire dolci doni a tutti i bambini. Questa iniziativa segna simbolicamente l’inizio delle festività natalizie 2024 a Polla, creando un ponte tra tradizione, fede e modernità, con l’obiettivo di regalare sorrisi e un po’ di magia a grandi e piccini.

Polla si conferma così un luogo in cui le tradizioni più antiche si intrecciano con il presente, creando momenti di condivisione e gioia per tutta la comunità.