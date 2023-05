Polla ricorda il Professore Giuseppe Criscuolo

La cittadina di Polla ricorda il prof. Giuseppe Criscuolo, in occasione del quarantennale della sua scomparsa. Una cerimonia di commemorazione che l’amministrazione comunale di Polla, guidata dal sindaco Massimo Loviso, organizza per la giornata di domani (27 maggio 2023) alle ore 10.00, presso l’auditorium “Rocco Giuliano” alla presenza del Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri.

Il programma

Sono previsti saluti istituzionali e testimonianze di chi lo ha conosciuto con l’intervento di rappresentanti politici del territorio.

Sarà l’occasione anche di presentare i lavori effettuati presso l’Istituto dei Servizi Socio Sanitari di Polla.

Chi era Giuseppe Criscuolo

Giuseppe Criscuolo, indimenticabile figura politica di Polla a cui è intitolata la scuola – da lui creata – l’Istituto per i Servizi Socio Sanitari di via Campi. Politico, insegnante, figura di riferimento della Dc, da tutti ricordato come uomo di “spessore, politico, abile oratore” che volle fortemente l’istituzione di una scuola.