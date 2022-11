A Polla “Letture al buio a scuola”

Continua il progetto “Leggendo Insteia” del Comune di Polla, Questa volta tocca alle letture al buio. Dopo il primo esperimento tenutosi al Convento di Sant’Antonio con L’Associazione Culturale “Sant’Antuniello”, le letture arrivano a scuola.

Letture al buio, l’iniziativa

I ragazzi e le ragazze delle terze medie dell’Istituto Omnicomprensivo statale di Polla hanno ascoltato al buio i brani letti in Braille dai soci dell’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti di Salerno rappresentanza zonale di Polla.

Due le sessioni previste nella giornata di ieri, durante le quali, gli studenti senza vedere nulla, potranno calarsi nella narrazione e percepire le sensazioni e le modalità di ascolto dei non vedenti.

Il progetto

Coinvolti oltre 50 bambini delle terze medie. Hanno ascoltato in un auditorium al buio, e in due momenti diversi, la lettura di brani letterari, letti da due persone non vedenti, Nicolas Vespoli e Umberto Palladino.

I bambini con l’iniziativa Letture al buio hanno potuto toccare con mano il mondo della vulnerabilità, e di fornire loro anche un messaggio di forza e coraggio.

Nel corso della giornata hanno portato i loro saluti la dirigente scolastica Sabrina Rega, la vicepreside Annalisa Di Gruccio, il sindaco di Polla Massimo Loviso, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Corleto. A fine evento, i bambini hanno avuto l’occasione di porre delle domande alle persone non vedenti.

Le prossime novità

Nel corso di Letture al Buio l’amministrazione comunale ha anticipato alcune prossime tappe dedicate al libro e alla lettura, dalla installazione di bacheche con libri in Piazza Forte a panchine a forma di libri in Piazza Villapiana.