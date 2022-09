Oltre le barriere: nel Vallo di Diano un progetto di contrasto alle povertà sanitarie

Oltre le Barriere, questo il progetto di contrasto alle povertà sanitarie promosso dalla Cooperativa sociale L’Opera di un Altro” di Sala Consilina e sostenuto da Fondazione CON IL SUD con il Bando socio-sanitario 2020.

Oltre le Barriere: il progetto

L’iniziativa coinvolge la popolazione dei comuni di Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano.

Il progetto si attuerà presso l’edificio comunale Località San Vito a Sant’Arsenio. È rivolto a persone over 65 e/o “vulnerabili” che a causa di un disagio sociale e/o psichico sono lontane dai percorsi di accesso ai servizi sanitari.

Obiettivo è quello di mettere in campo azioni mirate e gratuite nell’ambito della salute territoriale. Ciò mediante percorsi assistenziali integrati, attività di informazione, orientamento, prestazioni specialistiche, servizi alla persona e attività di promozione sociale.

Le azioni in campo

Il progetto di potenziamento dei servizi sociosanitari territoriali consta di 5 azioni.

L’Ambulatorio Solidale (aperto 3 giorni a settimana). Esso prevede visite mediche con la presenza di diverse figure quali oculista, oncologo/senologo, pneumologo, cardiologo, dermatologo, endocrinologo, diabetologo, nefrologo, sociologo della salute, psichiatra.

Si effettuano inoltre prestazioni infermieristiche (iniezioni, misurazione della pressione, della glicemia, medicazioni). Previsti durante la durata del progetto diversi incontri di prevenzione primaria.

Tra le azioni, da registrare anche la Raccolta Farmaco da effettuarsi presso le farmacie del territorio aderenti al progetto. Lo Sportello di Orientamento socio–sanitario con la presenza di 2 psicologi e di 1 assistente sociale. L’Unità di strada volta a favorire l’accesso ai servizi da parte di persone prive di una rete familiare e il servizio di Cure domiciliari di primo livello.

“Oltre le Barriere” ha quali enti responsabili dei servizi socio-sanitari l’Asl di Salerno -Dipartimento di Salute Mentale e il Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni. Partner di progetto le Cooperative sociali Tertium Millennium (Cure domiciliari) e il Sentiero Onlus (Raccolta Farmaco).

Il commento

«Oltre le Barriere – dice Domenico D’Amato presidente della Cooperativa L’Opera di un Altro – vuole andare incontro alle esigenze di cura delle persone vulnerabili che vivono sul territorio dell’ambito S10. Il nostro scopo, da raggiungere in 30 mesi, è quello di intercettare coloro che per svariate ragioni sono lontani – anche fisicamente- dai servizi di cura e di prevenzione. Penso che dobbiamo essere “prossimi” alle tante situazioni di fragilità del nostro tessuto sociale. Ringraziamo vivamente Fondazione con IL SUD per aver creduto nei nostri obiettivi».

Oltre le Barriere verrà presentato Giovedi 15 Settembre 2022 alle ore 10,30 presso l’Auditorium Comunale “G. Amabile” a Sant’Arsenio.