Polla ricorda Andrea Siano: sabato il primo memorial allo stadio “Medici”

Si terrà sabato 10 maggio allo stadio “Antonio Medici” di Polla il primo memorial dedicato ad Andrea Siano, storico presidente della Us Pollese, scomparso lo scorso anno.

L’iniziativa

L’iniziativa nasce per celebrare la memoria di una figura che ha lasciato un segno profondo nel mondo sportivo locale.A partire dalle ore 15, quattro formazioni scenderanno in campo per onorare il ricordo di Siano, che durante la sua presidenza è riuscito a guidare la squadra gialloverde in una storica scalata, dalla Terza Categoria fino all’Eccellenza.

Un traguardo frutto di passione, impegno e profondo amore per il calcio e per la sua comunità.