Polla, morì in un incidente in Basilicata: liberata la salma di Kelvin Okhiria

A più di tre mesi di distanza, è stata finalmente liberata la salma di Kelvin Okhiria, il camionista di origini nigeriane che viveva a Polla da oltre dieci anni.

L’incidente

Il giovane, di 26 anni, era deceduto a metà novembre a seguito di un tragico incidente stradale in Basilicata. La sua salma era rimasta in attesa delle esequie a causa di alcune complicazioni burocratiche e delle necessarie autorizzazioni, in collaborazione con i suoi familiari. Un ruolo fondamentale è stato giocato dall’azienda “Pucciarelli Trasporti”, per la quale Kelvin lavorava, e dalla comunità pollese, che ha sostenuto la causa attraverso una raccolta fondi organizzata dalla cooperativa Iskra, dove il giovane aveva lavorato per anni.

Oggi l’ultimo saluto a Polla

Anche il Comune di Polla ha dato il proprio contributo. Per la parte legale, i familiari di Kelvin si sono affidati agli avvocati Vincenzo Cozza e Aurelio Pace. Oggi l’ultimo saluto nella chiesa di San Nicola a Polla, e la salma del giovane sarà tumulata nel cimitero di Polla.