Polla: raccolti 10mila per il rimpatrio della salma di Kelvin in Nigeria

La comunità di Polla è in lutto per Kelvin Okhiria, un 26enne nigeriano che ha trascorso dieci anni a Polla, dove ha lavorato come mediatore per la cooperativa Iskra e coltivato il sogno di diventare camionista. Purtroppo, Kelvin ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto circa due settimane fa in Basilicata.

Attivata macchina della solidarietà

Fino ad ora, sono stati raccolti circa 10mila euro per sostenere il ritorno della salma di Kelvin in patria. La raccolta fondi è stata avviata dall’azienda Pucciarelli, dal Comune di Polla e dalla cooperativa Iskra. Questi fondi serviranno non solo per il rimpatrio della salma in Nigeria, ma anche per sostenere la sua famiglia. Tuttavia, la salma di Kelvin è ancora sotto sequestro nella camera mortuaria di Calvello a causa di una diffida giunta dalla Nigeria.

Si attende l’arrivo di un fratello per poter sbloccare la pratica, dare a Kelvin un ultimo saluto a Polla e procedere con il trasferimento in Nigeria per i funerali. Purtroppo, la situazione è aggravata da vergognosi commenti razzisti che sono emersi in seguito alla tragedia. La comunità di Polla continua a unirsi per onorare la memoria di Kelvin e sostenere la sua famiglia in questo momento difficile.