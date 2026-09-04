Attualità

Polla, migliorano le condizioni del bimbo che ha ingerito solvente: le novità dal Santobono

Notizie rassicuranti da Napoli per il bimbo di 2 anni di Polla intossicato da un solvente. Dopo il trasporto in eliambulanza, le sue condizioni sono in miglioramento

Di: Erminio Cioffi
Ospedale Santobono

Arrivano notizie rassicuranti da Napoli sulle condizioni di salute del bambino di due anni di Polla, ricoverato da ieri sera presso l’ospedale pediatrico Santobono a causa dell’ingestione accidentale di una sostanza chimica. Il piccolo, che aveva ingerito del solvente utilizzato per la pittura, risponde bene alle cure e mostra continui segnali di ripresa.

L’incidente a Polla e i primi soccorsi al “Luigi Curto”

L’episodio si è verificato nella serata di ieri all’interno delle mura domestiche, dove il minore ha inavvertitamente assunto il liquido tossico. I familiari si sono immediatamente accorti dell’accaduto e hanno trasportato il piccolo d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Presso la struttura sanitaria locale, i medici hanno prestato le prime cure di emergenza e stabilizzato il paziente. Data la giovane età del bambino e la pericolosità del composto chimico ingerito, il personale sanitario ha preferito non rischiare, disponendo il trasferimento tempestivo tramite eliambulanza verso il centro specializzato del capoluogo campano.

Il quadro clinico al Santobono di Napoli e le prospettive di dimissione

Giunto nella struttura partenopea, il bimbo è stato sottoposto a un’attenta osservazione clinica per tutta la durata della notte. Gli esami e il monitoraggio costante effettuati dall’équipe medica del Santobono hanno confermato un quadro in progressivo miglioramento già a partire dalla mattinata di oggi.

Se l’evoluzione clinica continuerà senza complicazioni nelle prossime ore, i medici potrebbero sciogliere la prognosi e autorizzare il rientro a casa del piccolo già nei prossimi giorni, restituendo serenità alla famiglia e alla comunità locale.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.