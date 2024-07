Polla, incidente sull’A2: c’è un indagato per omicidio stradale per la morte del 41enne Paolo Metitieri

Una persona è stata iscritta nel registro degli indagati per la morte di Paolo Metitieri, il 41enne di Polla deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sull’A2 del Mediterraneo.

Da quanto emerso finora, due auto coinvolte nell’incidente erano ferme sull’autostrada e l’imprenditore pollese non ha avuto alcuna possibilità di evitarle, perdendo la vita sul colpo. Probabilmente le due auto si trovavano al centro della carreggiata perché già coinvolte in un sinistro stradale avvenuto poco prima.

Le indagini condotte dalla Polizia stradale includono anche l’accusa di omicidio stradale nei confronti di uno degli altri automobilisti coinvolti, rimasto ferito. E’ anche un atto dovuto per poter permettere all’uomo, residente nel Casertano, di nominare un perito in vista dell’autopsia programmata per oggi pomeriggio.