Dolore a Polla per la morte di Paolo Metitieri: morto in un tragico incidente

Ancora una volta la comunità di Polla si trova ad affrontare il dolore della perdita di una vita a causa di un incidente stradale. Un dolore che accomuna diversi centri del comprensorio valdianese. Paolo Metitieri aveva 41 anni.

Nella notte tra venerdì e sabato stava percorrendo la strada che collega Battipaglia ed Eboli quando nei pressi dello svincolo autostradale e’ rimasto vittima di un incidente avvenuto con altre due vetture: una Wolkswagen T-Roc ed una Clio. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica del sinistro: ma sembra che le due vetture contro cui ha impattato l’auto che conduceva Paolo Metitieri, una Suzuki, fossero al centro della carreggiata, probabilmente per un precedente sinistro.

L’impatto e’ stato fatale per il 41enne di Polla. Nonostante i tentativi di strapparlo alla morte non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente la Polizia Stradale, i sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare anche le prime cure agli altri automobilisti rimasti feriti, ed i vigili del fuoco. Il corpo di Paolo Metitieri si trova nella sala mortuaria dell’ospedale di Eboli. Il magistrato ha disposto che venga eseguito l’esame autoptico.

Il dolore nella comunità di Polla

Una comunità senza parole: così è Polla in queste ore, che cerca di dare conforto ad una famiglia già segnata da un altro grave lutto alla fine dello scorso anno. Paolo Metitieri era molto conosciuto in zona, anche dai più piccoli, perché con il fratello, si occupava dell’installazione di giochi gonfiabili.