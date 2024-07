Scontro sull’A2 tra Battipaglia ed Eboli: un morto e due feriti

Ancora un tragico incidente stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia, in direzione nord. Lo scontro, le cui cause sono ancora al vaglio degli inquirenti, ha coinvolto tre veicoli: una Suzuki, una Volkswagen T-Roc e una Renault Clio.

Un bilancio drammatico

A perdere la vita è stato il conducente della Suzuki, un 41enne residente a Polla. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Gli altri due conducenti, coinvolti nello scontro, sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre il corpo della vittima dalle lamiere dell’autovettura e per mettere in sicurezza l’area. Gli agenti della Polizia Stradale, invece, stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per accertare le cause che hanno portato allo scontro.

Gli operatori Anas sono stati impegnati nel ripristino della normale viabilità sul tratto di autostrada interessato dall’evento.

questo è soltanto l’ultimo incidente in questo tratto di autostrada. A poca distanza nei giorni scorsi persero la vita altre due persone.