Polla, bando per il servizio di ritiro dei cani vaganti: il Tar dà ragione al Comune

Il Tribunale Amministrativo della Regione Campania – Sezione di Salerno ha confermato il Bando pubblico del Comune di Polla per l’affidamento del servizio di ritiro e ricovero dei cani vaganti nel territorio comunale.

L’iter

Nella Camera di Consiglio dell’8 gennaio scorso, il Giudice Amministrativo ha accolto le argomentazioni presentate dal Comune di Polla, respingendo la richiesta cautelare avanzata dall’Assocanili “Associazione Nazionale dei Gestori Strutture di Ricezione degli Animali Domestici”, che mirava a sospendere gli atti di gara relativi al servizio quadriennale.

Soddisfazione del sindaco Loviso

Il Sindaco Massimo Loviso ha espresso la sua soddisfazione per la decisione, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel rispettare sia il benessere degli animali, per il quale è stato istituito un assessorato dedicato, sia le necessità di bilancio per la tutela della comunità. “È stato un giudizio molto significativo”, ha dichiarato il Sindaco, evidenziando la delicatezza del tema trattato e la complessità della normativa coinvolta. Grazie alla difesa dell’avvocato amministrativista Nicola Senatore, sono stati chiariti gli aspetti fondamentali che giustificano l’azione dell’amministrazione.

Il Sindaco ha ribadito l’intenzione dell’amministrazione di prendersi cura dei cani vaganti nel territorio, assicurando il loro benessere e la loro salute, senza però compromettere altri importanti interessi pubblici.