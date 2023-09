Politica, Eboli: ritorna l’asse Conte – Cuomo quarant’anni dopo

È rimpasto ed è nuova Giunta comunale per il Conte 2.0 Tutto fatto. Tutto chiarito. Dame e cavalieri al proprio posto. La scacchiera è pronta. E dopo quarant’anni rinasce a Eboli l’asse politico che vede l’alleanza Conte – Cuomo. A nulla è servito il braccio di ferro di Enzo Consalvo, a nulla sono servite le riunioni e i confronti. Nemmeno quello di ieri sera per un faccia a faccia da ultimatum. Si riscrive la Giunta Conte e uomini e donne entrano, escono, restano nell’esecutivo cittadino.

Le nomine

Gianmaria Sgritta è nominato vicesindaco e a lui il Sindaco Conte ha affidato le deleghe al Bilancio e al Piano di Zona. Entra in consiglio al suo posto Maria Rosaria Pierro, prima dei non eletti. Esce Massimiliano Curcio, uomo di partito, militante politico di vecchia scuola, assessore che in due anni ha portato avanti due grandi lavori: il bilancio fino all’approvazione e la costituzione e nascita dell’Azienda speciale per le Politiche Sociali ASSI.

Lucilla Polito entra in Giunta con le deleghe alla Pubblica Istruzione e Sport. Escono Alessia Palma e Damiana Masiello, giovani e inesperte che, purtroppo, poco e niente hanno inciso sulla vita amministrativa ebolitana.

La Palma va in Consiglio. Entra in Giunta, come InfoCilento aveva anticipato già un mese fa, e le vengono affidate le deleghe alla Cultura e alla Politiche Sociali, Giulia Izzo giovane professionista, architetto ebolitano, candidata nella Lista “Idea Futuro“, a sostegno del candidato Sindaco Antonio Cuomo nell’ultima tornata elettorale quando Cuomo e Conte si sfidarono al ballottaggio con la vittoria di quest’ultimo.

Torna dopo quarant’anni l’asse politico Conte Cuomo

Si indebolisce il Partito Democratico che perderebbe Cuomo e si torna a scrivere una nuova pagina di politica locale. Ore decisive quelle che si attendono. Con nuove e possibili prese di posizioni.

Si attende solo l’ufficializzazione da parte del Sindaco Conte, tra domani e martedì, ma sarebbe già pronto un fronte interno che spaccherebbe nuovamente equilibri e gruppi.