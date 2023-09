Eboli: Rimpasto di Giunta e anche il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle attacca Conte

“E’ gravissima e irresponsabile la vicenda del cosiddetto rimpasto di giunta, che si rivela sempre più come uno scontro per uno scranno, indipendentemente sia dai vincoli programmatici, che il ruolo comporta e sia dagli interessi di una cittadinanza già segnata da 20 anni di tutela di interessi di parte”.

Il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Eboli con il rappresentante Erasmo Venosi accusa il Sindaco Conte e la sua squadra di governo.

Le accuse dei 5 Stelle

“Piano di rientro dalle passività create, ne è fedele riscontro e solo dopo nove anni con riduzioni di servizi e massima pressione di tributi locali si è arrivati all’azzeramento delle passività pregresse nel corrente anno. Strade con basso livello di manutenzione, servizio rifiuti e spazzatura oggetto di pesanti critiche specialmente nelle periferie, elevata insicurezza cittadina e sovranità territoriale, che svanisce nelle ore serali e a notte inoltrata. Servizi idrici costosissimi, politiche sociali, di promozione e valorizzazione del territorio di bassissimo valore. Attenzione e investimenti, in luoghi di aggregazione per giovani. Bilanci previsionali approvati da tempo immemore, ad anno inoltrato mutilando la capacità operativa e le funzioni del Comune. Problematiche vecchie e, consolidate dalla attuale amministrazione irretita, in una esiziale situazione di stallo dovute a lotte dentro la maggioranza”.

La questione sanità

E poi il problema relativo alla sanità locale: “Problema dell’Ospedale lasciato regredire sulla base di non conoscibili determinazioni formali degli enti competenti. Unico riscontro al piano di edilizia sanitaria è del 20 dicembre 2018 riguardante Eboli con stanziamento regionale per 16,1 milioni per ospedale e 6 milioni per distretto ad Acquarita”.