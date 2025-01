Polisportiva Santa Maria, tutto pronto per la storia: cresce l’attesa per la finale di Coppa Italia

Sono ore di attesa e trepidazione a Santa Maria di Castellabate. Domani, allo stadio “Menti” di Castellammare di Stabia, c’è un appuntamento con la storia. La Polisportiva Santa Maria disputerà la sua prima finalissima di Coppa Italia d’Eccellenza contro il Nola.

Esodo giallorosso

Negli ultimi giorni è partita la caccia al biglietto per assicurarsi il proprio posto in un match che, comunque andrà, rappresenta un palcoscenico unico per la società giallorossa. La squadra di mister De Felice non sarà sola visto che circa 500 tifosi si recheranno a Castellammare per quello che rappresenta un appuntamento imperdibile per tutta la comunità. Per l’occasione, i supporter cilentani più calorosi hanno organizzato anche una coreografia che verrà esibita al fischio d’inizio, fissato alle ore 18.30. Sia la Polisportiva Santa Maria, cara a patron Tavassi, che l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Marco Rizzo, hanno messo a disposizione tre autobus gratuiti che permetteranno ai tifosi di recarsi al “Menti”, teatro della sfida.

Una gara evento

Le due formazioni scenderanno in campo con le magliette con lo slogan “No al bullismo” per sensibilizzare il pubblico e i giovani su questa tematica sempre attuale. Special guest della manifestazione sarà il dj Gigi Soriani, che intratterrà il pubblico prima dell’incontro e durante l’intervallo. “Ancora una grande soddisfazione per la Polisportiva Santa Maria che ottiene la finale della Coppa Italia Regionale, dichiara il presidente della Pol. Santa Maria, Francesco Tavassi.

“Si tratta di un altro prestigioso traguardo raggiunto dalla nostra società composta, anche quest’anno, da dirigenti, tecnici e atleti di grande valore. Un enorme riconoscimento da condividere con gioia con i nostri tifosi e con il nostro territorio piccolo, ma pieno di grandi valori. Forza Polisportiva Santa Maria”.