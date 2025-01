La Polisportiva Santa Maria gioisce fuori casa: battuto il Sant’Antonio Abate

La Polisportiva Santa Maria Cilento torna a vincere anche lontano dal “Carrano” con un 1-3 in rimonta contro il Sant’Antonio Abate che consente ai giallorossi di ritrovare il sorriso anche fuori casa.

La cronaca: minuto per minuto

Si rende subito pericoloso la compagine locale a con un lancio in profondità che mette in difficoltà Volzone in uscita. La palla resta vagante, ma Aiello non ne approfitta calciando alto. Siluro dalla distanza di Acampora che si spegne di poco a lato. Al 19′ il Santa Maria passa in vantaggio dagli sviluppi di calcio d’angolo battuto da Salzano. L’arbitro, però, annulla per un presunto fallo in attacco. Crescono i cilentani. Azione prolungata sull’out di destra.

Il pallone arriva nella disponibilità di Salzano che calcia debolmente tra le braccia di Sorrentino. Al 25′ si sblocca la gara. Il Sant’Antonio Abate passa in vantaggio con Picaro che da posizione defilata realizza un super gol in sforbiciata È 1-0. Il Santa Maria reagisce direttamente da corner. Strianese taglia bene sul primo palo, ma la retroguardia di casa si salva, così come Di Giacomo, sempre dalla bandierina, mette in apprensione la difesa locale.

Al 42′ arriva l’1-1. Assist perfetto di Salzano da punizione e Formisano, con i tempi giusti, s’inserisce e batte il portiere avversario. È sempre Strianese l’uomo più pericoloso con i suoi stacchi aerei da calcio d’angolo. Palla alta. Nella ripresa gli ospiti prendono il dominio del gioco. Buon recupero palla del Santa Maria. Salzano arriva al limite e scarica su Di Giaciomo.

La sua conclusione non gira abbastanza. Doppia occasione per i cilentani. Prima Di Giacomo impegna Sorrentino ad una presa bassa, poi Formisano va a pochi passi dalla porta dal limite dell’area. Al 29′ calcio di rigore per la squadra di De Felice. Ingenuità della difesa di casa con De Cono atterrato in area. Dal dischetto va Di Giacomo che non sbaglia. 1-2 Santa Maria. Nel minuti finali, al 43′, c’è anche il tempo per la doppietta personale dello stesso Di Giacomo che dopo un’azione personale incrocia sul secondo palo non lasciando scampo a Sorrentino tra i pali. Il Santa Maria cala il tris ma non si ferma. In pieno recupero ci provano ancora Formisano e il neo acquisto Ribeiro che da punizione non cambia il risultato.

Tabellino

Sant’Antonio Abate (4-4-2): Sorrentino; Longobardi, Di Ruocco (36’st Scognamiglio G), Esposito, Acampora; Aiello (21’st Giuliani), Sorriso (31’st De Simone), Scognamiglio V, Gaglione (16’st Esposito); Picaro, Balzano (40’st Di Riso). A disp: Lucenti, D’Amuro, Piccolo, Vitale. All: Trapani

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Volzone; Strianese, Bisceglia, Cuomo; De Cono, Santoro, D’Auria (34’st Lembo) Liguoro; Salzano (16’st Ribeiro), Di Giacomo (45’st Ciornei), (27’st Navarrete). A disp: Lettieri, Lopetrone, Lebro, Chkour, Siciliano. All: De Felice

Arbitro: Lorenzo Armenia di Ragusa (Sgariglia-Carrozza)

Reti: 25’pt Picaro (SAB), 42’pt Formisano (SM), 29’st e 43’st Di Giaciomo rig (SM)

Ammoniti: D’Auria (SM), Sorriso (SAB), Santoro (SM)

Note: Angoli: 0-8. Recupero: 1’pt e 5’st