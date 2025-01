Polisportiva Santa Maria, ecco il tuo avversario: in finale di Coppa Italia c’è il Nola

Sarà Polisportiva Santa Maria Cilento-Nola la finale Regionale di Coppa Italia d’Eccellenza che si disputerà il prossimo 29 gennaio con orario e luogo ancora da ufficializzare. La compagine cilentana si appresta a vivere una notte magica, arrivando a questo traguardo per la prima volta nella sua storia.

Il Nola

Il Nola ha staccato il pass per la finalissima nella giornata di mercoledì battendo nella gara di ritorno per 0-3 la Sessana, forte già del vantaggio del match d’andata concluso sul 2-1 a favore dei bianconeri. Il Nola ha avuto un percorso vincente finora in Coppa, mandando al tappeto anche Afragolese ed Ercolanese. Il club, proprio nella giornata di mercoledì, ha celebrato i 100 anni di storia e quale miglior modo per festeggiare se non con una finale tutta da vivere.

Polisportiva Santa Maria

La società cara a Patron Tavassi, invece, è giunta all’atto finale della competizione eliminando il Portici e il Castel San Giorgio con due successi a tavolino, ma anche battendo nettamente nel doppio confronto un avversario temibile come il Buccino Volcei. L’attesa in casa giallorossa è già iniziata.

Si prevede un esodo massiccio di tifosi verso quella che sarà la sede scelta per la finalissima. Diverse le ipotesi al vaglio per una partita che dovrà disputarsi in campo neutro. Ciò che è certo è che sarà una serata da brividi per la storia della Polisportiva Santa Maria.