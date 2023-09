Polisportiva Santa Maria, domani arriva il Gallipoli: la società chiama i tifosi allo stadio

La Polisportiva Santa Maria Cilento sta per iniziare il suo quarto anno di Serie D. Questa volta, però, saranno tante le cose a cambiare. A partire dal girone, diventato ora H, e considerato tra i più difficili del sud Italia. La squadra, allenata dal neo tecnico Osvaldo Ferullo, domani alle ore 15, scenderà in campo per il suo esordio in campionato. L’avversario di turno sarà il Gallipoli, che proprio qualche mese fa, al “Carrano”, ha conquistato la sua promozione in Serie D ai danni dell’Agropoli.

“Siamo pronti al debutto”

Lo stesso mister Ferullo, ha presentato il match in sala stampa: “In settimana la squadra si è allenata bene, nonostante il ko in Coppa Italia contro la Paganese. La sconfitta ha comunque portato delle sensazioni positive. Qualsiasi sia la squadra che affronteremo, cercheremo di vincere la partita. Rispettiamo l’avversario, ma abbiamo preparato la partita per combattere e dare qualità al gioco”

L’appello della società ai tifosi

La Polisportiva Santa Maria, con un post sui social, ha voluto invitare tutti i tifosi giallorossi a seguire la squadra in un campionato così difficile: “Ci siamo. Stiamo per iniziare il nostro quarto anno in Lega Nazionale Dilettanti. Di strada ne abbiamo fatta, di esperienza ne abbiamo acquisita, ma il processo di crescita di una società passa anche dai cambiamenti. Questa stagione sarà diversa: nuovo girone, nuovi avversari, nuove città con piazze importanti pronte a far sentire il loro calore. Per noi sarà un onore, ancora una volta, portare in giro per l’Italia questi colori, ma abbiamo bisogno di voi. Saranno tante battaglie, tutte difficili, in cui da soli non possiamo farcela. La Polisportiva Santa Maria è un passione che si tramanda di generazione in generazione. Difendiamo tutto questo. A partire da domenica al “Carrano”, la nostra casa, spingiamo i ragazzi in campo, coloriamo le tribune, vinciamo e lottiamo INSIEME per il bene di questa gloriosa maglia”.