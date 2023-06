Agropoli – Gallipoli non si giocherà al Guariglia. Arriva l’ufficialità

Sarà il campo sportivo Tenente Vaudano di Capaccio Capoluogo ad ospitare l’Agropoli nel match più importante della stagione. Lo stadio “Guariglia” infatti, è indisponibile per domenica 18 giugno a causa della concomitanza con un evento di atletica. Così i delfini dovranno ospitare il Gallipoli nella gara di ritorno della finale play off per la promozione in Serie D a Capaccio Paestum.

Una scelta obbligata

Una decisione dolorosa considerato che la volontà era quella di poter giocare tra le mura amiche una partita così importante e impegnativa. La compagine di mister Turco, infatti, dovrà riscattarsi dal 4 a 1 subito in terra salentina.

Un’impresa quasi proibitiva se si considera anche l’indisponibilità del campo di gioco. L’Agropoli aveva provato a rinviare il match alle ore 21 di domenica o a lunedì 19 giugno alle ore 16.30, ma i pugliesi non avrebbero accettato questa possibilità.

Il campo Vaudano

Il campo Vaudano di Capaccio Paestum già in altre circostanze ha ospitato l’Agropoli, soprattutto nella prima parte della stagione, considerata l’indisponibilità del “Guariglia” dove erano in corso lavori per l’adeguamento dell’impianto alla Serie C, categoria in cui militava la Gelbison.

Lo score è positivo con i delfini che non hanno mai perso nel campo capaccese.