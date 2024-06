Polisportiva Santa Maria, continua la rivoluzione: saluta anche capitan Campanella

Tempo di ricostruzione, ripartenze e nuovi inizi per la Polisportiva Santa Maria Cilento. Il club giallorosso, guidato dal patron Tavassi, dopo la retrocessione in Eccellenza sta attuando una vera e propria rivoluzione significativa in tutti i comparti societari.

Dall’arrivo del nuovo tecnico, Ambrogio Quintiero, all’addio dello storico direttore sportivo, Alberigo Guariglia, fino alla notizia delle ultime ore riguardante la fine del rapporto con il capitano Francesco Campanella.

La società giallorossa, con un post sui social, ha voluto ringraziare l’esperto difensore centrale che ha trascorso ben 4 anni della terra di Benvenuti al Sud con un forte in bocca al lupo in vista del futuro. Diversi anche i messaggi d’affetto da parte dei tifosi locali che hanno sempre riconosciuto in Campanella un giocatore attaccato alla maglia.

Il club cilentano, intanto, continua a muoversi in sordina sul mercato e già nelle prossime settimane sono previsti i primi annunci ufficiali di nuovi giocatori, pronti a mettersi a disposizione del progetto tecnico di mister Quintiero.