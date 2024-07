Policastro Bussentino: tutto pronto per la decima edizione del Dorothy Dream Day, ecco il programma

È davvero tutto pronto per la 10^ edizione del Dorothy Dream Day, l’evento organizzato dai genitori di Maria Dorotea Di Sia, morta a 25 anni in un incidente stradale in Puglia nel 2014, dall’associazione Dorothy Dream presieduta da Pietrina Paladino (mamma di Dorotea), con la collaborazione degli amici di Dorotea, il patrocinio del Comune di Santa Marina e la direzione artistica (per il secondo anno consecutivo) di Carmine Sabbatella, scultore e ricercatore artistico. L’appuntamento è per mercoledì 10 luglio 2024 alle 17:30 nella nuova location del Convento di San Francesco a Policastro Bussentino.

Il via con il convegno sulla sicurezza stradale e sulle vittime della strada dal titolo “”Il profumo della memoria, nel fiore il colore della vita… “

Gli ospiti

Corrado Matera, Consigliere regionale, già assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo in Campania; Tommaso Pellegrino, Consigliere regionale e dirigente Medico di Chirurgia Generale ed Oncologia presso la Federico II di Napoli; Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina, Maria Carmela Siciliano, assessore comunale di Santa Marina, Ferdinando Palazzo, Sindaco di San Giovanni a Piro; Pasquale Sorrentino, Vicesindaco di San Giovanni a Piro e consigliere provinciale di Salerno con delega al Turismo; i sindaci di Sapri, Ispani, Torraca, Vibonati, Morigerati ed Auletta, Don Giuseppe Radeschi, Vicario generale della diocesi di Teggiano – Policastro; Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno; Mimmo Cartolano, sindaco di Sala Consilina, Corrado Limongi, Dirigente scolastico dell’IIS “Leonardo Da Vinci” di Sapri; Lucia Cariello, Archeologa e giornalista pubblicista; Vito Sansone, Giornalista e speaker radiofonico; Pasquale Sorrentino, Giornalista e blogger; Lorenzo Peluso, Giornalista, speaker radiofonico ed esperto in politica estera; Maria Rosaria Vitiello, Giornalista, scrittrice e presidente dell’associazione di promozione sociale sulla sicurezza stradale “Per le strade della vita”.

Ospite il pilota campione del mondo, Sabatino di Mare

Il pilota campione del mondo 2023 nel Gran Turismo Endurance Sabatino Di Mare ed il cantante Totino Melillo, salito alla ribalta per aver intonato, nel 2020 all’ospedale Luigi Curto di Polla, una canzone di Massimo Ranieri assieme al chirurgo che lo stava operando.

Il programma

Subito dopo la presentazione degli scatti partecipanti al Contest Fotografico che guarda al bello e divulga l’educazione stradale, ci sarà la premiazione del vincitore del concorso.

La serata proseguirà all’insegna della musica con il duo composto da Emanuele Montesano e Joseph Bruno e poi Pino Castelluccio “U’ Massaro”. In chiusura la liberazione in aria di tanti palloncini in ricordo di Dorothy e delle altre giovani vittime della strada.