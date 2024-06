Sarà il convento di San Francesco a Policastro la location del 10° Dorothy Dream Day

In occasione della sua 10^ edizione il Dorothy Dream Day cambia scenario. L’evento, organizzato da Donato Di Sia e Pietrina Paladino (presidente dell’associazione culturale Dorothy Dream), genitori di Maria Dorotea Di Sia morta a soli 25 anni il 13 maggio del 2014 in un incidente stradale in Puglia, con il supporto ed il coordinamento del direttore artistico Carmine Sabbatella, si terrà, infatti, mercoledì 10 luglio 2024 nel convento di San Francesco a Policastro Bussentino, frazione rivierasca del Comune di Santa Marina.

In attesa dell’ufficializzazione, a breve, del programma completo e degli orari, lo staff organizzatore del Dorothy conferma la presenza di due ospiti di prestigio: il pilota campione del mondo 2023 nel Gran Turismo Endurance Sabatino Di Mare e del cantante Totino Melillo, salito alla ribalta per aver intonato, nel 2020 all’ospedale Luigi Curto di Polla, una canzone di Massimo Ranieri assieme al chirurgo che lo stava operando.

Inoltre, lunedì 1° luglio 2024 scadrà il termine per partecipare al contest fotografico sulla sicurezza stradale ed in memoria delle vittime della strada, intitolato “Il profumo della memoria, nel fiore il colore della vita… “. Si può inviare la propria visione del bello in uno scatto, oltre ad una breve biografia, all’indirizzo doroty-dream@hotmail.com.

Il concorso è gratuito e dà la possibilità di vincere un soggiorno per due persone, per vivere e conoscere la memoria di Casa Stella, dove il verde si affaccia nel blu del Cilento.