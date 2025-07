Policastro Bussentino: al Convento di San Francesco l’XI Memorial Maria Dorotea Di Sia

È stato il Convento di San Francesco di Policastro Bussentino ad ospitare l’XI memorial dedicato a Maria Dorotea di Sia, la 25enne deceduta a seguito di un incidente stradale avvenuto in Puglia nel 2014. Una giornata ricca di spunti e di idee per combattere il fenomeno degli incidenti stradali, che rappresenta uno delle prime cause di morte tra i giovani.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti presenti, amministratori locali e consiglieri regionali e provinciali, che hanno arricchito l’importante convegno che annualmente promuove la sicurezza stradale, anche attraverso campagne di sensibilizzazione nelle scuole e soprattutto tra i giovani, con il fine ultimo di ricordare la bellezza e la fragilità della vita. Un incontro promosso dalla famiglia Di Maria Dorotea di Sia, nel ricordo di una ragazza tropo presto strappata alla vita.

Le dichiarazioni di Pietrina Paladino

“La volontà di cambiare lo ststo delle cose è sempre maggiore – ha affermato Pietrina Paladino, mamma di Maria Dorotea di Sia – Tutto questo è testimoniato falla grande partecipazione che ogni anno c’è in questa giornata. Noi mamma che viviamo questa situazione vorremmo non sentire più notizie del genere, vorremmo che non diventi un’abitudine. Sono certa che le cose potranno cambiare se tutti mettiamo il massimo impegno”.