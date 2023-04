Plastic free, Agropoli scende in campo per la salvaguardia dell’ambiente: appuntamento con la pulizia delle spiagge, ecco quando

La Città di Agropoli si prepara a celebrare la Giornata della Terra il 23 aprile con un evento ecologico che mira a sensibilizzare la comunità locale sull’importanza di proteggere l’ambiente e combattere l’inquinamento plastico.

Il programma della giornata

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con l’associazione Plastic Free e con il patrocinio dell’Ente, avrà luogo presso la suggestiva spiaggia del Lido Venere, con inizio alle ore 09:00.

Le finalità

L’iniziativa prevede un’azione di pulizia ambientale che coinvolgerà volontari provenienti da diverse parti della città e dintorni, pronti a dedicare il loro tempo e impegno per ripulire la spiaggia dalle plastiche e dai rifiuti abbandonati. Sarà un’opportunità per sensibilizzare la comunità locale sull’impatto negativo della plastica sull’ecosistema marino e promuovere pratiche più sostenibili per proteggere le nostre spiagge e mari.

Comuni sempre più green: ecco l’iniziativa

Plastic Free, associazione attiva nella lotta contro l’inquinamento plastico, è impegnata nella promozione di uno stile di vita senza plastica monouso e nella promozione di comportamenti responsabili verso l’ambiente. L’organizzazione è stata fondata con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo della plastica monouso e sensibilizzare la comunità sull’importanza di ridurre i rifiuti plastici nell’ambiente marino e costiero.

La salvaguardia della Città: Agropoli scende in campo

L’evento del 23 aprile sarà un’opportunità per unire le forze e lavorare insieme per la pulizia della spiaggia del Lido Venere, uno dei luoghi simbolo di Agropoli, conosciuto per la sua bellezza naturale e per la sua importanza ambientale. Sarà anche un momento di aggregazione e di sensibilizzazione, dove i partecipanti potranno condividere idee, esperienze e buone pratiche per ridurre l’utilizzo della plastica e promuovere uno stile di vita più sostenibile.

L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e contribuire a rendere le spiagge di Agropoli più pulite e protette. I volontari saranno forniti di attrezzi e materiale necessario per la pulizia, ma si consiglia di indossare abbigliamento comodo e protettivo, come cappelli, occhiali da sole e scarpe chiuse.

Le info utili

Per maggiori informazioni sull’evento e per aderire all’iniziativa, è possibile contattare Luca al numero di telefono 3886460219. La partecipazione di tutti è fondamentale per promuovere un messaggio di rispetto e cura per l’ambiente e per contribuire a rendere le spiagge di Agropoli e di tutto il territorio italiano plastic free. L’appuntamento è fissato per il 23 aprile alle ore 09:00 al Lido Venere, non mancate! La Terra e i nostri mari ringraziano.