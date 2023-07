Più sicurezza per le strade di Lustra e più servizi per i cittadini: ok agli interventi di manutenzione

Più sicurezza per le strade del Comune di Lustra: importanti interventi per il rifacimento della strada Lustra – Ponte Alento sono stati appaltati dal Comune cilentano. Questi lavori erano necessari per la manutenzione della strada e hanno un costo complessivo di 500.000 euro. La firma del contratto di appalto si è tenuta presso la casa comunale durante la scorsa settimana. Grazie a questi interventi, verranno ripristinati e messi in sicurezza diversi chilometri di strada comunale.

Più sicurezza al fine di limitare disagi

Questa operazione è di grande importanza per i cittadini del Comune di Lustra e per coloro che visitano il borgo e la sua frazione Rocca Cilento, che negli ultimi anni si è trasformata in una delle principali destinazioni turistiche grazie alla presenza del castello, diventato un grande attrattore per il territorio. Il sindaco Guerra ha espresso la propria soddisfazione per questi lavori.

Un importante collegamento

La strada Lustra – Ponte Alento è un importante collegamento che connette il centro collinare alle aree a valle, come Omignano Scalo, e dai centri costieri alla Cilentana. Nonostante la sua importanza, la strada necessitava da tempo di interventi di manutenzione. Il finanziamento di 500.000 euro proviene dalla regione Campania.