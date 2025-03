Pisciotta: svolta per Rizzico, partono i lavori. Parla il sindaco, Ettore Liguori | VIDEO

La procedura per la riapertura della strada di Rizzico, ormai chiusa da circa 30 anni, dovrebbe essere arrivata alle battute finali. A breve, secondo quanto dichiarato dal Sindaco di Pisciotta Ettore Liguori, dovrebbero iniziare i lavori che andrebbero a risolvere in via definitiva l’annosa vicenda.

Le dichiarazioni

“La società che ha vinto l’appalto sta per il immettersi nei terreni – ha affermato il primo cittadino – Le procedure sono state perfezionate sia dal punto di vista contrattuale sia per quanto riguarda l’esecutività del progetto. Le ultime notizie che abbiamo, fornite anche dal consigliere alla viabilità della Provincia di Salerno l’avvocato Vincenzo speranza oltre che dai funzionari della società che ha vinto l’appalto, pare che nei prossimi giorni gli operai si immettino nei terreni e comincino davvero questi lavori per i quali il finanziamento è stato ottenuto ben nove anni fa”.

E poi ha aggiunto. “Abbiamo il dovere di continuare a fare quello che è giusto per i cittadini residenti e per i turisti, ospiti nel nostro Comune. Credo che nei prossimi giorni ci sarà davvero l’inizio dei lavori”, ha infine chiosato il Sindaco Liguori.