Pisciotta, la sfida del PNRR e la strada di Rizzico: parla il sindaco Liguori

Il Sindaco di Pisciotta, Ettore Liguori, ha tracciato un bilancio delle attività svolte dalla sua amministrazione. Tra le sfide più importanti c’è quella del PNRR che il primo cittadino definisce uno strumento “utile e complesso” allo stesso tempo.

Sono undici le procedure in corso, tra queste il congiungimento tra Pisciotta Capoluogo e la frazione Marina, il restyling delle scale di Piazza Pinto e il superamento delle barriere architettoniche per raggiungere Palazzo Marchesale. Per quanto riguarda l’annoso problema che da decenni interessa il Comune di Pisciotta, vale a dire la percorribilità della strada di Rizzico, il primo cittadino conferma che se pur “faticosamente” si sta procedendo affinché il problema possa essere risolto.

Negli ultimi giorni infatti, c’è stata l’immissione da parte dell’ATI, l’associazione d’impresa che ha vinto l’appalto e i lavori dovrebbero iniziare da qui a venti giorni. Turismo, spopolamento e giovani vicini alla politica del paese queste e altre le tematiche affrontate. Infine Liguori già sei volte sindaco del Comune, dopo questi ultimi tre mandati consecutivi annuncia che “la squadra sa già chi dovrà prendere il posto del sottoscritto”.