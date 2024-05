Pisciotta: strada di accesso alla spiaggia Pietracciaio/64 a rischio frana: Trasparenza e Legalità chiede intervento

L’Associazione Trasparenza e Legalità di Pisciotta lancia un appello urgente all’amministrazione comunale e alla Consac per il ripristino della strada di accesso alla spiaggia Pietracciaio/64. La strada, già compromessa da precedenti lavori di sostituzione della condotta idrica del Faraone, è ora a rischio frana a causa dell’instabilità del pendio sottostante.

Lavori necessari per la sicurezza pubblica

I lavori di sostituzione della condotta idrica, seppur necessari per garantire un servizio efficiente, hanno causato gravi danni alla struttura della strada. Gli scavi per la rimozione dei tubi ammalorati e il posizionamento della nuova condotta hanno compromesso la stabilità del terreno, esponendo la strada e il pendio sottostante al rischio di crollo.

Intervento tempestivo per la spiaggia Bandiera Blu

L’Associazione Trasparenza e Legalità evidenzia l’urgenza di un intervento tempestivo per ripristinare la strada, non solo per la sicurezza dei cittadini, ma anche per garantire l’accesso alla spiaggia Pietracciaio/64, insignita recentemente della Bandiera Blu. La spiaggia rappresenta una risorsa fondamentale per il turismo locale, e la sua inaccessibilità potrebbe avere un impatto negativo sull’economia del territorio.

L’Associazione Trasparenza e Legalità si dichiara disponibile a collaborare con il Comune di Pisciotta per trovare una soluzione rapida ed efficace al problema.