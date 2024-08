Pisciotta, mare accessibile a tutti: arriva una sedia job

Il comune di Pisciotta avrà una sedia Job, ovvero uno strumento che permetterà anche alle persone con difficoltà motorie ad accedere al mare. È quanto ha previsto l’amministrazione comunale. Nei giorni scorso gli uffici hanno completato l’iter disponendo l’acquisto della carrozzina completa di accessori da un’azienda con sede a Napoli. Il costo totale sarà di 1200 euro.

Pisciotta, mare accessibile

L’obiettivo dell’Ente è quello di garantire attenzione ai diritti e alle esigenze delle persone con disabilità che «a causa delle barriere architettoniche vedono spesso preclusa la possibilità di vivere in libertà il mare e la spiaggia». Di qui la scelta di acquistare la sedia job.

In passato non erano mancate critiche per talune difficoltà riscontrate dalle persone con problemi motori ad accedere al mare. Sul caso era intervenuta anche la minoranza consiliare.

Il comune di Pisciotta ha ora deciso di fare la sua parte predisponendo anche l’acquisto di una carrozzina per rendere il litorale accessibile a tutti.