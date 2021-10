Pisciotta: un montascale per le persone con disabilità motorie

PISCIOTTA. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Ettore Liguori, concederà in comodato d’uso gratuito alle Associazioni, fondazioni e comitati, il montascale cingolato.

Servirà per aiutare e sostenere i cittadini, presenti sul territorio comunale, con una limitata mobilità per il superamento delle barriere architettoniche presenti sul territorio del Comune di Pisciotta.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune a mezzo posta (raccomandata, posta celere o prioritaria) o mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo in Via Roma, 39 non oltre le ore 12.00 del 26 Ottobre 2021.

Potranno partecipare tutte le Associazioni, specificando nella dichiarazione, le date, le fasce orarie, le modalità di utilizzo del montascale, la descrizione dello svolgimento di servizio di assistenza delle persone con una mobilità ridotta.

Sarà necessario, poi, allegare una dichiarazione in cui, il beneficiario, si assume tutte le responsabilità se dovessero esserci dei danni a carico del montascale. La durata del comodato sarà stabilita al momento della consegna.