Pisciotta: L’ASL risponde alle criticità sulla sanità locale. Buone notizie per la pediatria

A seguito delle preoccupazioni espresse dal gruppo di minoranza “Una mano per Pisciotta” riguardo alle carenze del servizio sanitario locale, l’ASL Salerno ha inviato una dettagliata risposta, illustrando le misure adottate e le iniziative in corso per garantire l’assistenza sanitaria ai cittadini.

Difficoltà e impegno del personale sanitario

L’ASL riconosce le difficoltà legate alla fornitura di servizi sanitari in zone come Pisciotta, caratterizzate da ampi territori, strade difficoltose e carenza di personale medico. Tuttavia, sottolinea l’impegno degli operatori sanitari che, nonostante le difficoltà, lavorano con dedizione per garantire l’assistenza ai cittadini.

“Tali difficili situazioni sono seguite dal Direttore Distrettuale dott.ssa Aloia, dalla dr.ssa Mainenti, dal dott. Nicoletti, dalla UOC Emergenza-Urgenza e da tutti gli operatori che a vario titolo, dall’approvvigionamento di farmaci e presidi, alla funzionalità dei sistemi informatici, alla attivazione dell’ambulanza estiva, hanno garantito e stanno garantendo le attività sanitarie. Tali attività riguardano: dall’apertura del presídio di continuità assistenziale, pur con alcune momentanee chiusure dovute a carenza di medici, situazione simile dappertutto (in altre sedi si è optato per la chiusura e l’accorpamento dei presidi), alla piena funzionalità della continuità assistenziale in particolare durante il periodo estivo (sono stati coperti tutti i turni, alla guardia medica turistica nel mese di agosto, alla presenza di tre medici titolari di medicina generale, di cui uno con obbligo di studio a Pisciotta ed uno con obbligo di studio alla frazione Rodio”, si legge nella nota.

Misure adottate dall’ASL per la pediatria

Per quanto riguarda la Pediatria di Base, per la quale pure da tempo si segnalano criticità, dall’azienda sanitaria evidenziano come la carenza dei Pediatri nel Distretto dovuta a pensionamenti e trasferimenti, ma “è stata tempestivamente affrontata con iniziative e proposte come l’avviso per incarichi straordinari di Pediatria, l’ampiamento temporaneo del massimale per i Pediatri di Libera Scelta titolari distrettuali. Tutte e due le possibilità sono già attive. Pertanto è possibile accedere alla scelta del Pediatria di base sia mediante selezione da effettuarsi in presenza presso gli sportelli distrettuali, sia da remoto. E inoltre possibile scegliere anche un PLS di Distretti limitrofi, previa accettazione da parte dello stesso”. Poi l’annuncio: “In questo caso una Pediatra titolare del DS 71, dr.ssa Silvia Puca, interpellata per le vie brevi dal Responsabile della U.O. Assistenza Sanitaria di Base, ha già dato la sua disponibilità”.

La nota della minoranza

“Ringraziamo la dr.ssa Marilina Aloia (direttore del distretto sanitario) e il dott. Giovanni Nicoletti (responsabile dell’assistenza sanitaria di base per la tempestività e la disponibilità dimostrata e la dr.ssa Puca per la sua abnegazione. L’amore e l’interesse per il territorio e per la collettività si evince dai fatti e non dalle parole. Una mano per Pisciotta c’è”. Così la minoranza accoglie le rassicurazioni dell’Asl.