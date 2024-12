Pisciotta, allarme per la carenza di pediatri: gruppo di minoranza chiede interventi

I consiglieri comunali di Pisciotta, rappresentanti del gruppo “Una Mano per Pisciotta”, hanno lanciato un allarme sulla grave carenza di pediatri di libera scelta nel comune e nell’intero Cilento. In una lettera indirizzata alle istituzioni, i consiglieri denunciano come la mancanza di questo servizio essenziale stia mettendo a rischio la salute dei più piccoli e contribuendo al progressivo spopolamento del territorio.

Un problema che va oltre Pisciotta

La carenza di pediatri non è un problema circoscritto a Pisciotta, ma riguarda l’intero Cilento. Il territorio, già alle prese con una grave crisi demografica, vede diminuire ulteriormente la sua popolazione a causa della mancanza di servizi essenziali, come l’assistenza sanitaria pediatrica.

Le conseguenze della carenza di pediatri

La mancanza di pediatri di libera scelta ha diverse conseguenze: molti bambini non riescono a trovare un pediatra di riferimento, con conseguenti ritardi nelle diagnosi e nelle cure; aumentano gli accessi al pronto soccorso, si disincentiva la natalità.

Le richieste dei consiglieri comunali

I consiglieri comunali del gruppo Una mano per Pisciotta, Aniello Marsicano, Fedele Tambasco, Antonio Fedullo chiedono interventi urgenti per risolvere questa grave situazione. In particolare, chiedono di garantire l’accessibilità alle cure, istituire un tavolo tecnico per trovare soluzioni adeguate, investire in modo serio e duraturo sul territorio.