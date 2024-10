San Mauro La Bruca: buoni mensa per contrastare lo spopolamento

Il Comune di San Mauro La Bruca ha messo in campo una nuova iniziativa per contrastare il fenomeno dello spopolamento. Attraverso l’erogazione di buoni mensa, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nazario Ricco, intende non solo sostenere le famiglie ma soprattutto evitare disagi agli studenti permettendogli di frequentare in orario mattutino e pomeridiano la scuola.

Un sostegno concreto alle famiglie

L’iniziativa, che si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del territorio e di sostegno alle famiglie, mira dunque a facilitare il rientro settimanale dei piccoli scolari, garantendo la partecipazione alle attività didattiche.

L’istituto frequentato dagli scolari di San Mauro La Bruca, infatti, è quello di Futani. Spostarsi più volte al giorno può rappresentare un disagio per loro e le famiglie. In questo contesto i buoni mensa rappresenteranno un concreto aiuto: non soltanto alleggeriranno le spese legate alla vita quotidiana ma consentiranno ai ragazzi di fermarsi a scuola anche per il pomeriggio, senza costi aggiuntivi, ed evitando doppi spostamenti.

Per avere maggiori informazioni sulle modalità di richiesta e di utilizzo dei buoni mensa, i cittadini sono invitati a recarsi presso gli uffici comunali.