Pisciotta: il gruppo consiliare “Una Mano per Pisciotta” denuncia le condizioni precarie delle scuole

Il gruppo consiliare di minoranza “Una Mano per Pisciotta” ha lanciato un nuovo allarme sulle condizioni degli edifici scolastici del comune. Con una nota protocollata a palazzo di città, i consiglieri hanno segnalato numerosi disservizi e criticità che mettono a rischio la sicurezza degli studenti.

Le segnalazioni del gruppo di minoranza di Pisciotta

In particolare, il gruppo consiliare ha evidenziato la necessità di interventi urgenti in diversi ambiti, dalla manutenzione alla sicurezza.

I plessi scolastici necessiterebbero di cancelli di accesso e sistemi di videosorveglianza per garantire una maggiore protezione agli studenti; sarebbe necessario assicurare la manutenzione delle attrezzature ludiche presenti all’esterno degli edifici scolastici. Non solo: per gli alunni del plesso di Pisciotta che scendono dai mezzi di trasporto di linea su una strada trafficata, è necessario un servizio di accompagnamento fino all’ingresso della scuola.

“Una Mano per Pisciotta” ha infine sollecitato l’Amministrazione comunale a riattivare la collaborazione con l’associazione nazionale Carabinieri – sezione di Caprioli, che in passato aveva già svolto un servizio di vigilanza volontaria nelle scuole.

Richieste di intervento all’amministrazione comunale

Il gruppo consiliare ha evidenziato come queste richieste siano state già formulate in precedenza, senza tuttavia ottenere risposte concrete. “Nonostante le numerose sollecitazioni – si legge nella nota – la situazione non è cambiata e gli studenti continuano a frequentare scuole non sicure“.

Il sindaco di Pisciotta, Ettore Liguori, è stato invitato a rispondere alle richieste del gruppo consiliare e a prendere immediatamente i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza degli studenti.