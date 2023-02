Pisciotta, Greco replica a gruppo di minoranza: «Solo propaganda elettorale posticcia»

Riceviamo e pubblichiamo, di seguito, nota stampa del consigliere comunale di Pisciotta, Antonio Greco, in replica al comunicato del gruppo di minoranza, Una mano per Pisciotta, relativamente alla questione Yele. Ecco il testo integrale della nota:

Sono consigliere comunale a Pisciotta da oltre 10 anni e sento anche io il dovere di fare chiarezza sull’argomento: la quota di partecipazione del comune di Pisciotta alla società Yele è stata sempre del 2.07% e non del 3.11%.

La società Yele propose al comune di Pisciotta di aumentare la partecipazione azionaria dal 2.07% al 3.11% ma il Sindaco p.t. Cesare Festa, con propria nota, comunicò che l’ente non era interessato a tale prospettiva. Perciò la quota indicata nel verbale richiamato dalla minoranza consiliare non è stata mai richiesta o approvata dal comune di Pisciotta (non esiste infatti alcuna delibera di Giunta o di Consiglio).

Se è probabile che la società Yele indicò, unilateralmente ed in base ad un presupposto censurabile, nelle proprie delibere assembleari la quota di partecipazione al 3.11%, (fatto che fu denunciato presso la stazione dei Carabinieri dal Sindaco Ettore Liguori e dal Segretario comunale) è invece VERO ed incontrovertibile un fatto: IL COMUNE DI PISCIOTTA NON HA MAI POSSEDUTO UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIVERSA dal 2.07%.

In base a tale dato, anche all’esito di un’approfondita disamina legale che chiarì definitivamente la vicenda, nel 2017 il consiglio comunale rigettò la mozione dell’incompatibilità del vice Sindaco sollevata dal gruppo “una mano per pisciotta” in quanto la stessa sarebbe scattata solo in presenza di una effettiva partecipazione societaria dell’ente maggiore al 3%.

Questi sono i fatti. Spiace dunque evidenziare che i consiglieri di “una mano per Pisciotta” preferiscono agitarsi su una questione già chiarita e non più attuale al solo scopo di esasperare una contrapposizione che ha il sapore di propaganda elettorale posticcia e che non riguarda in alcun modo le sorti della comunità. Rivolgo loro l’invito ad occuparsi delle questioni serie di Pisciotta.